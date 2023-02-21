Acı haberi Gökhan Zan duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:15

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 09:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı.

Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan da acı haber geldi.

Gökhan Zan, Instagram hesabından depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor‘un Sportif Direktörü Taner Savut’un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.