Eski kayınpederini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 19.07.2024 - 10:51

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce biri kız biri erkek 10 yaşındaki ikiz çocuklarının annesi Z.B. (30) ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

İddiaya göre Susam, dün sosyal medyada eski eşinin şehir dışında başka bir erkekle fotoğrafını gördü. Bu kişiyle eski eşinin evleneceğini öğrenen Susam, eski kayınpederi Muhittin Bulut’un evinin önüne gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Susam, yanındaki ruhsatsız tabancayla Muhittin Bulut’a 6 el ateş etti. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alnına, boynuna, sağ omzuna ve kollarına mermi isabet eden Muhittin Bulut, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet Susam'ı cinayette kullandığı tabancayla birlikte Seyhan ilçesinde gözaltına aldı. Bu arada Ahmet Susam'ın vurduğu eski kayınpederini yaralı halde yerde yatarken tekmeleyip üzerine bastığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Emniyette sorguya alınan Susam, ifadesinde “Eski eşimin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüm ve o kişiyle evleneceklerini öğrendim. Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce ‘Kızını başkasına nasıl verirsin’ dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Susam, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.