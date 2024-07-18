Sırbistan'da silahlı saldırı: 'Terör eylemi' olarak nitelendi

Sırbistan'ın batısında yer alan Loznica şehrinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilden polislere silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis öldü, 1 polis de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:23
Sırbistan'da silahlı saldırı: 'Terör eylemi' olarak nitelendi
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Sınır bölgesinde bulunan Loznica'da gece saatlerinde kimlik kontrolü yapan Sırp polisi bir otomobili durdurdu. Araçtan açılan ateş sonucunda polis memurlarından Nikola Krsmanovic hayatını kaybederken, Vjekoslav Ilic ise yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı açıklamada, 1 polisin öldürüldüğü ve 1 polisin de yaralandığı olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dacic, silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyi tüm güvenlik güçlerinin aradığını belirterek, olay yerinde saldırgana ait olduğu düşünülen bir kimlik kartı bulduklarını ifade etti.

Saldırganın Kosova'dan olduğunu öne süren Dacic, olayı "terör eylemi" olarak gördüklerini ve konuyu organize suçlarla mücadele birimlerinin inceleyeceğini bildirdi.

Dacic, saldırganların yakalanması için vatandaşlardan da yardım talep ettiklerini ve helikopterlerle arama yapıldığını da kaydetti.


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