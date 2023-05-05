Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ile oy kullanılır mı? Eski nüfus cüzdanı olanlar oy verebilecek mi? Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:27

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:53

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kaldı. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu. Oy verme işlemi için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Peki, Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ile oy kullanılır mı? Eski nüfus cüzdanı olanlar oy verebilecek mi?

GEÇİÇİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

ESKİ NÜFUS CÜZDANI OLANLAR OY VEREBİLECEK Mİ?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen yurttaşlar da oy kullanabilecek.

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLECEK?

Kimlik yenilemede son tarih 31 Aralık 2023.