Yurt dışında oy verme işlemi başladı mı? Yurt dışında kimler, nasıl oy kullanacak? İlk oy hangi ülkede kullanıldı?

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2023 Perşembe, 10:46
<p>14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışında yaşayıp oy kullanacak olan Türk yurttaşlar için oy kullanma sürecinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, <strong>Yurt dışında seçim başladı mı? Yurt dışında nerelerde oy kullanılıyor? İlk oy hangi ülkede kullanıldı? </strong></p>

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışında yaşayıp oy kullanacak olan Türk yurttaşlar için oy kullanma sürecinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, Yurt dışında seçim başladı mı? Yurt dışında nerelerde oy kullanılıyor? İlk oy hangi ülkede kullanıldı? 

<p><strong>YURT DIŞINDA OY KULLANMA SÜRECİ BAŞLADI MI?</strong></p> <p>Yurt dışı seçmen için <strong>27 Nisan 2023 tarihinde başlayacak</strong> oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, <strong>14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.</strong></p> <p>Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.</p> <p>Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.</p>

YURT DIŞINDA OY KULLANMA SÜRECİ BAŞLADI MI?

Yurt dışı seçmen için 27 Nisan 2023 tarihinde başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

<p><strong>YURT DIŞINDA KİMLER, NASIL OY KULLANACAK?</strong></p> <p>Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.</p> <p>Sandık kurulu başkanı, <strong>Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS)</strong> üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.</p> <p>Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.</p>

YURT DIŞINDA KİMLER, NASIL OY KULLANACAK?

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.

<p><strong>İLK OY HANGİ ÜLKEDE KULLANILDI?</strong></p> <p>Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.</p> <p>Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu <strong>Avustralya Sidney</strong>'den Ferhat Topuz (61) kullandı.</p>

İLK OY HANGİ ÜLKEDE KULLANILDI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avustralya Sidney'den Ferhat Topuz (61) kullandı.

<p><strong>YURT DIŞINDA NERELERDE OY KULLANILIYOR?</strong></p> <p>14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), <strong>73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.</strong></p>

YURT DIŞINDA NERELERDE OY KULLANILIYOR?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

<p><strong>Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:</strong></p> <p>1- Almanya: 1.501.152</p> <p>2- ABD: 134.246</p> <p>3- Arnavutluk: 1.416</p> <p>4- Avustralya: 53.902</p> <p>5- Avusturya: 111.659</p> <p>6- Azerbaycan: 11.036</p> <p>7- Bahreyn: 1.359</p> <p>8- Belarus: 643</p> <p>9- Belçika: 153.443</p> <p>10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757</p> <p>11 - Bosna Hersek: 2.946</p> <p>12- Brezilya : 581</p> <p>13- Bulgaristan: 6.391</p> <p>14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281</p> <p>15- Cezayir: 2.280</p>

Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

1- Almanya: 1.501.152

2- ABD: 134.246

3- Arnavutluk: 1.416

4- Avustralya: 53.902

5- Avusturya: 111.659

6- Azerbaycan: 11.036

7- Bahreyn: 1.359

8- Belarus: 643

9- Belçika: 153.443

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

11 - Bosna Hersek: 2.946

12- Brezilya : 581

13- Bulgaristan: 6.391

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

15- Cezayir: 2.280

<p>16- Çek Cumhuriyeti: 3.018</p> <p>17- Çin: 4.337</p> <p>18- Danimarka: 36.725</p> <p>19- Estonya: 776</p> <p>20- Fas: 685</p> <p>21-Finlandiya: 6.791</p> <p>22-Fransa: 397.086</p> <p>23- Günay Afrika: 1.561</p> <p>24- Gürcistan: 2.306</p> <p>25-Hollanda: 286.753</p> <p>26- Irak: 5.738</p> <p>27- İran: 1.592</p> <p>28 İrlanda: 6.770</p> <p>29-İspanya: 7.430</p> <p>30- İsrail: 5.088</p>

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

17- Çin: 4.337

18- Danimarka: 36.725

19- Estonya: 776

20- Fas: 685

21-Finlandiya: 6.791

22-Fransa: 397.086

23- Günay Afrika: 1.561

24- Gürcistan: 2.306

25-Hollanda: 286.753

26- Irak: 5.738

27- İran: 1.592

28 İrlanda: 6.770

29-İspanya: 7.430

30- İsrail: 5.088

<p>46- Litvanya: 795</p> <p>47- Lübnan:8.325</p> <p>48- Lüksemburg: 1.507</p> <p>49-Macaristan: 3.887</p> <p>50- Malezya: 711</p> <p>51- Malta:2.808</p> <p>52- Mısır: 2.327</p> <p>53- Moldova: 861</p> <p>54- Nijerya: 584</p> <p>55- Norveç: 10.391</p> <p>56- Özbekistan: 3.182</p> <p>57- Pakistan: 1.233</p> <p>58- Polonya: 10.457</p> <p>59- Portekiz: 1.484</p> <p>60- Romanya: 10.172</p>

46- Litvanya: 795

47- Lübnan:8.325

48- Lüksemburg: 1.507

49-Macaristan: 3.887

50- Malezya: 711

51- Malta:2.808

52- Mısır: 2.327

53- Moldova: 861

54- Nijerya: 584

55- Norveç: 10.391

56- Özbekistan: 3.182

57- Pakistan: 1.233

58- Polonya: 10.457

59- Portekiz: 1.484

60- Romanya: 10.172

<p>31- İsveç: 42.773</p> <p>32-İsviçre: 105.820</p> <p>33- İtalya: 20.148</p> <p>34- Japonya: 5.672</p> <p>35- Kanada: 40.418</p> <p>36- Karadağ: 1.704</p> <p>37- Katar: 10.868</p> <p>38- Kazakistan: 6.101</p> <p>39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118</p> <p>40- Kore: 866</p> <p>41- Kosova: 2.192</p> <p>42- Kuveyt: 4.725</p> <p>43- KKTC :140.111</p> <p>44- Kuzey Makedonya: 4.107</p> <p>45- Libya: 1.132</p>

31- İsveç: 42.773

32-İsviçre: 105.820

33- İtalya: 20.148

34- Japonya: 5.672

35- Kanada: 40.418

36- Karadağ: 1.704

37- Katar: 10.868

38- Kazakistan: 6.101

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

40- Kore: 866

41- Kosova: 2.192

42- Kuveyt: 4.725

43- KKTC :140.111

44- Kuzey Makedonya: 4.107

45- Libya: 1.132

<p>61- Rusya: 14.357</p> <p>62- Sırbistan: 2.311</p> <p>63- Singapur: 1.020</p> <p>64- Slovak Cumhuriyeti: 642</p> <p>65- Suudi Arabistan: 23.005</p> <p>66- Tanzanya: 865</p> <p>67- Tayland: 1.278</p> <p>68-Türkmenistan: 635</p> <p>69- Ukrayna: 2.608</p> <p>70- Umman Sultanlığı: 1.395</p> <p>71- Ürdün: 3.030</p> <p>72- Yeni Zelanda: 1.115</p> <p>73- Yunanistan: 11.714</p>

61- Rusya: 14.357

62- Sırbistan: 2.311

63- Singapur: 1.020

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

65- Suudi Arabistan: 23.005

66- Tanzanya: 865

67- Tayland: 1.278

68-Türkmenistan: 635

69- Ukrayna: 2.608

70- Umman Sultanlığı: 1.395

71- Ürdün: 3.030

72- Yeni Zelanda: 1.115

73- Yunanistan: 11.714

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