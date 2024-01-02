Eski kız arkadaşının bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:35

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı Emirsultan Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen şahıs eski sevgilisi Gözde İ. (26) ile ağabeyi Alperen İ. (28) ve eşinin içerisinde bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile kurşun yağdırdı.

9 merminin isabet ettiği otomobilde ağabey Alperen İ. karnından, kız kardeşi Gözde İ. ise omzundan vurularak yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan A.İ.’nin eşi olduğu öne sürülen bir kadın ise yara almadan kurtuldu.

Yaşanan olay sonrasında karnından vurularak yaralanan ağabey, kurşunlanmış otomobille kendisini ve kardeşini Yenikent Devlet Hastanesi’ne getirdi. Durumun fark edilmesi üzerine hastanenin acil bölümüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler araçta inceleme gerçekleştirirken otomobildeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.