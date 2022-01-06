Eski kız arkadaşının yüzüne ‘lavabo açıcı’ atan şüpheli serbest bırakıldı
Ankara’da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden S.S., ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.B.
tarafından yüzüne ‘lavabo açıcı’ olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası
emniyet tarafından adliyeye sevk edilen S.B. adli kontrol hükümleri uygulanarak
serbest bırakıldı.
GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE SİLAHLA TEHDİT ETTİ
Konuşma bahanesiyle eski sevgilisi S.S.’nin yanına gelen S.B., aralarında çıkan tartışma sonucu ruhsatsız silahla sevgilisini tehdit etmeye başladı. Eski sevgilisini zorla öpmeye çalışan S.B. olumsuz tepki alınca yanında getirdiği kimyasal maddeyi çıkarıp S.S.’nin yüzüne fırlattı. Yüzünde ikinci derece yanık meydana gelen S.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli S.B.’de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
SİLAHI KORKUTMAK İÇİN GÖSTERMİŞ
Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu iddia eden S.B., bu yüzden böyle bir tepki gösterdiğini ve silahı da korkutmak için yanında getirdiğini söyledi. Yaşanan olaylar sonrası pişman olduğunu ifade eden S.B. eski kız arkadaşının yüzüne attığını kimyasal maddenin de ‘lavabo açıcı’ olduğunu itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
S.B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.
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