Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki, Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen neden gözaltına alındı?

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat’ta doğdu.

İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atıldı. Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı oldu.

İkinci dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığı yaptı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı çalışmalarıyla Türkiye çapında “En Başarılı Belediye Başkanı”, “Güvenli Kent Hizmet Ödülü” ve “Yaşama Dokunan İnsan” ödüllerine layık görüldü.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

ŞÜKRÜ SÖZEN'İN ÖZEL HAYATI

Şükrü Sözen, evli ve 2 çocuk babası.

ŞÜKRÜ SÖZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sözen hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.