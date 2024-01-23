Eski manken Hülya Yiğitalp'in oğluydu... SpaceX'in Türk mühendisi Yiğit Tokbey kazada öldü

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:20

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:22

Amerika’nın California Eyaleti’nde meydana gelen zincirleme kazada, genç Türk uzay mühendisi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin Sanatçı Hülya Yiğitalp’in büyük oğlu 31 yaşındaki Yiğit Tokbey olduğu öğrenildi.

Aileye yakın isimlerin yaptığı açıklamada, "SpaceX mühendisi Yiğit Tokbey, Orcutt yakınlarında çok aracın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Tokbey, SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisiydi. Kazanın kesin nedeni ise halen araştırılıyor" denildi.

SPACEX'TE BİRÇOK PROJEDE GÖREV ALDI

Tokbey’in, SpaceX'te Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarının fırlatılmasında görev aldığı aktarıldı.

Ekonomim'in aktardığına göre; Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey’in üç çocuğundan biri olan Yiğit Tokbey'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu olan ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp İstanbul’da yaşıyor. Sanatçı Yiğitalp’in eğitim gören çocuklarını görmek için Amerikaya gidip geldiği biliniyor.