SpaceX'in uydu interneti aracılığıyla ilk mesaj atıldı

Doğrudan iletişim sağlayan 'uydu interneti' SpaceX'in bir süredir test ettiği bir teknolojiydi. Burada ilk mesajı attığını duyuran şirket, 2 Ocak 2024'te doğrudan hücresel veri özelliğine sahip Starlink uydalarını yörüngeye göndermişti.

SpaceX'in X hesabı üzerinden yapılan açıklamada,T-Mobile frekans spektrumu kullanılarak iki LTE akıllı telefon arasındaki Dünya-yörünge-geri iletişiminin ilk başarılı testinin gerçekleştiği vurgulandı.

The SpaceX team sent and received our first text messages through our Direct to Cell satellites just six days after launch › https://t.co/wMHDtCbRXA pic.twitter.com/0tUYnIqaem