SpaceX'in uydu interneti aracılığıyla ilk mesaj atıldı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:43

Doğrudan iletişim sağlayan 'uydu interneti' SpaceX'in bir süredir test ettiği bir teknolojiydi. Burada ilk mesajı attığını duyuran şirket, 2 Ocak 2024'te doğrudan hücresel veri özelliğine sahip Starlink uydalarını yörüngeye göndermişti.

SPACEX TEKNOLOJİYİ TEST ETTİĞİNİ HESABINDAN DUYURDU

SpaceX'in X hesabı üzerinden yapılan açıklamada,T-Mobile frekans spektrumu kullanılarak iki LTE akıllı telefon arasındaki Dünya-yörünge-geri iletişiminin ilk başarılı testinin gerçekleştiği vurgulandı.

The SpaceX team sent and received our first text messages through our Direct to Cell satellites just six days after launch › https://t.co/wMHDtCbRXA pic.twitter.com/0tUYnIqaem — SpaceX (@SpaceX) January 10, 2024

SpaceX’in burada sunduğu imkanın en önemli özelliği, satışa sunulan LTE akıllı telefonların da desteklenmesi oluyor.Yani telefon üreticileri ya da kullanıcıların yeni teknolojiyi kullanmak için yeni bir telefon almasına gerek kalmayacak.