Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu
Eski MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ile yengesi Naciye Dedeoğlu evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş Doğukent Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Metin ve 72 yaşındaki Naciye Dedeoğlu’ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Anahtarla girdikleri evde Dedeoğlu çiftini hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDILAR
Çiftin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Metin Dedeoğlu’nun MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.
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