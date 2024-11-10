Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek hayatını kaybetti!

Eski MHP Sinop İl Başkanlarından Mehmet Şişek, hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şişek’in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop’un Boyabat ilçesinde toprağa verilecek.

Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 08:00

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şişek’in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Şişek’in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop’un Boyabat ilçesinde Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Etiketler: #başkan #kalp krizi #MHP #Sinop

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