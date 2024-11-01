CHP'nin acı günü: Yüksel Çengel hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:56

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:58

Sosyal demokrat hareketin önemli isimlerinden eski CHP milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı, eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel yaşamını yitirdi.

Çengel'in vefat haberini, İstanbul'da gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.

"MÜCADELESİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Avcılar Belediye Başkanımız, partimizin birçok kademesinde mücadele vermiş değerli ağabeyim, parti büyüğümüz Yüksel Çengel’i kaybettik. Yol arkadaşlığını ve mücadelesini asla unutmayacağız. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"YÜKSEL ÇENGEL’İ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür karabat da "Partimizin birçok kademesinde görevler üstlenmiş, önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Avcılar Belediye Başkanımız, parti büyüğümüz Yüksel Çengel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum" dedi.

"ÖMRÜ BOYUNCA, EMEKLERİ VE DURUŞUYLA ÖRNEK OLDU"

Yüksel Çengel'i ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı 24 Eylül'de paylaşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de, ölüm haberi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"SHP Genel Saymanlığı, 18’inci Dönem İstanbul Milletvekilliği ve SHP İl Başkanlığı yapmış, geçmiş dönem Avcılar Belediye Başkanımız kıymetli abim Yüksel Çengel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sosyal demokrat hareketin yılmaz savunucusu, demokrasi mücadelesinin her aşamada yaşam bulması için çaba göstermiş, halkımızın çıkarlarını savunarak bedeller ödemiş bir insandı. Ömrü boyunca, emekleri ve duruşuyla örnek oldu. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Yüksel Çengel, 3 Kasım Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.