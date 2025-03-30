Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.03.2025 - 22:42

Güncelleme: 30.03.2025 - 22:42

Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi.

Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı erkek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.