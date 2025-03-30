Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi.
Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı erkek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #bandırma #kaza #Milletvekili
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- 'Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeler...'
- MHP İmamoğlu'yla 'sınıf'ı hatırladı
- 'Yoğun bakımda müşahede altında'
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- CHP kampanyayı duyurdu: Nasıl imza verilir?
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler
- Fenomen Gökhan Ünver'den 'bayram' paylaşımı
- Hizbullahçı iki hükümlünün kalan cezaları kalktı!