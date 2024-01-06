Eski MİT'çi Mehmet Eymür entübe edildi

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:06
Eski MİT'çi Mehmet Eymür entübe edildi
Abone Ol google-news

SuperHaber’den Mevlüt Yüksel'in haberine göre, Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün bir devlet hastanesinde solunum yetmezliği nedeni ile tedavi gördüğü öğrenildi.

81 yaşındaki Mehmet Eymür’ün entübe halde ve bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.

Son günlerde işkence itiraflarıyla gündeme gelen Eymür, MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın sağ koluydu.


Mehmet Eymür

En Çok Okunan Haberler