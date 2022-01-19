Eski model otomobilin arka kısmını römork haline dönüştürdü
Eskişehir’de, 80 bin TL değerindeki eski model bir otomobilin arka kısmının römork haline dönüştürülmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti.
Odunpazarı ilçesinde yaşayan Serdar Közmez'in, motosiklet takasıyla aldığı römork dikkat çekiyor. Közmez, yaklaşık 2 yıldır evinin garajında sakladığı 1990 model otomobilden yapılmış römorku satılığa çıkardı ve büyük ilgi topladı.
Otomobilin tam halinin piyasa değeri 80 bin TL iken, ikiye bölünüp römork haline getirilmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti.
Aradaki fiyat farkının, aracın motorunun, tavanının, ön kısmının ve ruhsatının olmamasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.
Bu tarz römorkların dekoratif olarak kullanıldığını söyleyen Közmez, isteyen aracının arkasına da takabileceğini belirtti.
“BUNU GENELDE DEKORATİF OLARAK KULLANIYORLAR”
Sağlık personeli Serdar Közmez, “Römorku 2 sene önce motosiklet takasıyla aldım. Fiyatını pek önemsemedim o yüzden 5 bin liraya satılığa çıkardım. Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar. İsteyen aracının arkasına takıp da kullanabilir. Römork 750 kilogramın altında olduğu için ruhsatsız. O yüzden fiyatı uygun. Normalde bu aracın tam halinin piyasa değeri 80 bin TL, ama römork olarak 5 bin TL’ye satıyorum” dedi.
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