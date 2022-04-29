Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, kontrolünden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan eski muhtar Ziya Tezbaşaran (58), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, önceki gün Germencik ilçesi kırsal Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Tezbaşaran'ın bahçesinde kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Tezbaşaran, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Traktörün altından çıkarılan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin Mahallesi'nin eski muhtarı Tezbaşaran'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
- 'Duvar delip' hırsızlık yaptı, selamlaşıp ayrıldı
- Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
- Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
- Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı
- Adana'da kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- TMO 12 bin ton ayçiçeği yağı aldı
- Benzine bir büyük zam daha!