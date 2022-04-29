Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kontrolünden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan eski muhtar Ziya Tezbaşaran (58), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
29 Nisan 2022 Cuma, 11:48
Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
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Kaza, önceki gün Germencik ilçesi kırsal Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Tezbaşaran'ın bahçesinde kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Tezbaşaran, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Traktörün altından çıkarılan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin Mahallesi'nin eski muhtarı Tezbaşaran'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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