Eski muhtarı öldüren yeni muhtar ve oğlu tutuklandı
Tokat’ın Madas köyünde aralarında husumet bulunan eski muhtar Mustafa Ceylan’ı öldüren muhtar Dursun ve oğlu Ahmet Bezin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçen gün köy muhtarı Dursun Bezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında yaşanan silahlı kavgada, eski muhtar Ceylan hayatını kaybetti.
Olay sırasında Mustafa Ceylan’ın kızı Tülin Ceylan da yaralandı. Olayın hemen ardından gözaltına alınan köy muhtarı Dursun Bezin ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Bezin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Bezin ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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