Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 19 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Son Ayin, Yem, Acımasız, Cam Kavanoz, Korku Ormanı, Şafak Sökerken, Mavi Kaplan ve Fırtına Takımı filmleri vizyona girecek.

Ayrıca bu hafta Yeşilçam filmlerinden Tokatçı, Şark Bülbülü ve Kapıcılar Kralı da vizyondaki yerini alacak.