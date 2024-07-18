Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2024 Perşembe, 14:58
Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 19 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. 

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Son Ayin, Yem, Acımasız, Cam Kavanoz, Korku Ormanı, Şafak Sökerken, Mavi Kaplan ve Fırtına Takımı filmleri vizyona girecek. 

Ayrıca bu hafta Yeşilçam filmlerinden Tokatçı, Şark Bülbülü ve Kapıcılar Kralı da vizyondaki yerini alacak.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

MAVİ KAPLAN VE FIRTINA TAKIMI

Kötü dinozor Rage’in ve dinozor askerlerinin Dünya’ya gerçekleştirdikleri saldırının üzerinden 10 sene geçmiştir. Bu saldırı esnasında Fırtına’nın babası Şimşek de ortadan kaybolmuştur. O zamanlar bir başına kalmış olan Fırtına artık büyümüş ve Fırtına Takımı’nın kaptanı olmuştur.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

ŞAFAK SÖKERKEN

1950’lerde Romalı genç bir kadın nişanlanmak üzeredir. Bir oyuncu seçmesine katılmak üzere Cinecittà’ya gider ve sonunda kendisini keşfedeceği uzun bir gece yaşar.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

SON AYİN

Pagan kökenleri olan genç bir aile, köye rahibe yardımcısıolarak atanan anneleri Rebecca'nın görevi için kasabayataşınır. Her yıl düzenlenen festivalde kızları Grace’in bir anda ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar akılalmaz bir hale gelir. Polisin başlattığı soruşturma devamederken, kasaba sakinlerinin de katıldığı arama kurtarmaçalışmaları esnasında garip olaylar yaşanmaya başlar.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

KORKU ORMANI

Georgie ve Bo adındaki meraklı iki belgeselci, sözde hayaletli olan Rudwick Ormanındaki bir dizi kaçırılma olayını takip etmeye karar verir. Bu ikili gizemli ipuçlarını takip etmeye devam ederken yem olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

YEM

Arkadaşı Lizzie'nin düğünü için Karayip Adaları'na giden Meg'i orada arkadaşları Cam ve Ruth'la beraber yaşadıkları travmatik bir olayın ardından ayrıldığı eski partneri Kayla beklemektedir. Mutluluk ve huzur dolu geçmesini beklenen düğün, yaşanan bir kaza sonrasında bir anda hayatta kalma savaşına dönüşür.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

ACIMASIZ

Ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçu, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşerek meseleyi kendi eline alır.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

CAM KAVANOZ

Boş zamanlarında mezarlıkta dua edip, su taşıyıp, çiçek satarak para kazanan 4 küçük arkadaş, birbirlerine rakip çalışırken, mezarlık bekçisi Mürsel’in önerisiyle kazançlarını eşit paylaşacakları bir birlikteliğe adım atarlar. Bir gün mezarlıkta uyuyan Ramazan’ın varlığına şahit olan çocuklar onun İstanbul’a gitme hayali için ortak para biriktirme kararı alırlar.

Bu hafta 11 film vizyona girecek: Yem, Tokatçı, Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı...

TARİKAT

Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe, rahatsız edici bir olayla bağlantılı yerel bir tarikatı araştırırken, kızı da gizemli bir yerel çocukla ilişkiye girer.

yeşilçam Sinema vizyona girecek filmler

En Çok Okunan Haberler