Eski nişanlısı kaçırdı, ormanda yaraladı: Elif'in sol bacağı kesildi, sağ bacağı tehlikede

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:20

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:20

Olay, 2 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti.

Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için, Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan da takibe aldı.

Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu.

Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan Elif B.’nin, Arda Tırkaz hakkında, 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu karara rağmen Tırkaz'ın tehditlerinin devam ettiği ve Elif B.’nin elektronik kelepçe talebinin ise olaydan 6 saat önce reddedildiği öğrenildi.

'YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM'

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum."

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Elif B.'nin sol bacağı dün 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da kesilme riskiyle karşı karşıya.

"‘NASIL YÜRÜRÜM’ DİYEREK AĞLADI"

Doktorlar, Elif B.’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B., “Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor” dedi.