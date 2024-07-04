Çanakkale’de aile katliamı: Eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir şahıs, eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:40
Çanakkale’de aile katliamı: Eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 11.00 sıralarında  Esentepe Mahallesinde bir binanın 2’nci katında bir aile katliamı meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç’yi pompalı tüfekle öldürdü. Ardından İsmail Çakmak intihar etti. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç’yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç’nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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