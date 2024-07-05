İzmir'de pompalı tüfekle dehşet saçtı: 7 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 07:23
İzmir'de pompalı tüfekle dehşet saçtı: 7 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, O.Ç. (31) Selvili Mahallesi'nde C.G.'nin (32) işyerine gitti. İşyeri önüne gelen O.Ç. ve O.Ö.'nün (29) bulunduğu araçtan C.G.'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda C.G. ile çevrede bulunan M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), H.D. (30), İ.K. (38) ve S.T. (20) tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan O.Ç. ve O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.


İzmir haberleri pompalı tüfek haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale’de aile katliamı: Eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti

Çanakkale’de aile katliamı: Eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti
Yalova'da korkunç cinayet: Oğlunu pompalı tüfekle katletti!

Yalova'da korkunç cinayet: Oğlunu pompalı tüfekle katletti!
Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü

Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler