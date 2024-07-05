İzmir'de pompalı tüfekle dehşet saçtı: 7 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, O.Ç. (31) Selvili Mahallesi'nde C.G.'nin (32) işyerine gitti. İşyeri önüne gelen O.Ç. ve O.Ö.'nün (29) bulunduğu araçtan C.G.'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda C.G. ile çevrede bulunan M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), H.D. (30), İ.K. (38) ve S.T. (20) tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan O.Ç. ve O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'