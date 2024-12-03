Uşak'ta kadın cinayeti: Eşini katledip komşularını aradı
Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.
Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayıp gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Etiketler: #kadın cinayetleri #uşak
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