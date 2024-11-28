Antalya'da kadın cinayeti! 6 çocuk annesi kadın katledildi
Antalya’da kıskançlık nedeniyle olduğu öne sürülen tartışmada 6 çocuk annesi eşini tabancayla başından vurularak öldüren erkek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir sitenin 3’üncü katında 6 çocuk annesi kadın katledildi. Kıskançlık nedeniyle olduğu iddia edilen tartışmada Hale Akbaş Poyraz, ikinci eşi Abdullah Poyraz tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü.
Olayın ardından ikametten ayrılan erkek, birkaç saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz’ın 4 çocuğu devlet korumasına alınırken, polis merkezine giderek teslim olan Abdullah Poyraz ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş be Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki ilk ifadesinde Abdullah Poyraz’ın eşinin otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini ortaya atarak, “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi.
Abdullah Poyraz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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