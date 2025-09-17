Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dahil 25 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi!

HABER: BATUHAN SERİM

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finansman sağlandığı iddiasıyla "terörizme finansman sağlamak" suçundan yargılanan; aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’in de bulunduğu 25 şüpheli bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Şükrü Genç dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, tanıkları dinlemek üzere 29 Eylül'e ertelendi.

“GENÇ, ÇIKMAZSA YAVAŞ YAVAŞ ÖLECEK”

Genç’in (71) sağlık durumu hakkında 30 Temmuz’da Cumhuriyet’e konuşan avukatı Hüseyin Cengiz, Genç’in parkinson ve şeker hastası olmasının yanı sıra kolon kanseri olduğunu; ancak tutuklandığı için kanser tedavisine devam edemediğini aktarmıştı.

“Bundan sonra iki seçenek var” diyen Cengiz, “Dosyada bulunan tüm raporlara, cezaevi revirinde yapılan muayenelere, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelere rağmen Şükrü Genç tutuklu olarak yatacak ve içeride yavaş yavaş ölecektir. İkinci seçenek hastalığı sabit, tedavisi gerekli 70 yaşının üzerinde bir kişinin içeride tutulması yerine serbest bırakılmasıdır” demişti.