Eski savcıdan SADAT tepkisi: Seçim öncesi son koz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programa SADAT’ın reklam vermesi üzerine başlayan tartışma sürüyor. “SADAT bir paramiliter kuruluştur. Böyle bir yapının bir ürün satıyormuş gibi reklam vermesi hayatın olağan akışına aykırı” diyen eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, “Yasal olmayan faaliyetler içindeki SADAT’ın kapatılması ve faaliyetlerine izin verilmemesi gerekir. Milyonlarca kişiye gözdağı verilmek isteniyor” tepkisini gösterdi.
SADAT’ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Tv100’de katıldığı programa, yüzleri maskeli ve ağır silahlı kişilerin operasyon yaptığı izlenimi veren görseller barındıran reklam vermesi, yoğun tepki çekti. Eski Cumhuriyet Savcısı Yücetürk, “Paramiliter bir kuruluş” dediği SADAT’ın, “silahlı paralı asker görüntüleri ile suikast tehditleri savurduğunu ve yasadışı olduğunu” vurguladı. Türkiye’de silahlı eğitimin TSK ve EGM yetkisinde olduğunu kaydeden Yücetürk, “Türk mevzuatı, yabancı dahi olsa gayri nizami harp teknikleri, keskin nişancı gibi eğitimlerin verilmesine izin vermemiştir. Yasal olmayan faaliyetler içindeki SADAT’ın kapatılması ve faaliyetlerine izin verilmemesi gerekir” dedi.
‘SEÇiM ÖNCESİ SON KOZ’
Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na, SADAT’ın yasadışı faaliyetleriyle ilgili gereğini yapma çağrısında bulunan Yücetürk, “Bu paralel yapılanmaya izin verilmemeli. Bu yapının nerede ve hangi olaylarda kullanılabileceği kaygı verici. SADAT’ın reklam vermesi, açıkça ‘tehdit’ kapsamında değerlendirilmeli. Böyle bir yapının bir ürün satıyormuş gibi reklam vermesi hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesinde bulundu. Yücetürk, şunları kaydetti:
“İktidar buna göz yumamaz. Eğer hiçbir girişimde bulunulmaz ve bu yapı kapatılmazsa, ortaya çıkabilecek felaketlerin, eylemlerin sorumlusu da iktidar olacaktır. Böyle bir ihtimal dahi toplumda infiale neden olur. Türkiye’nin ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve onun arkasındaki milyonlarca kişiye gözdağı verilmek isteniyor. Toplumu bölmek için çalışıyorlar. Bu yapının tehditlerine göz yumanlar da dahil çok ağır bedellerle karışı karşıya kalır. Psikolojik harp tekniği ile toplumu gererek, gözdağı vererek kritik seçim öncesi son kozlarını oynamak istiyorlar.”
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