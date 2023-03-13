Eski SES Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında önceki dönem Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:08
Eski SES Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi
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KESK'e bağlı SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugün 5'inci duruşması görüldü.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden ile 6 tutuksuz sanık, avukatlar ve sendika üyeleri katıldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu okuduktan sonra, sanıklara söz verdi. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

ERDEN'E TAHLİYE

Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in tahliyesine, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.


SES KESK Tahliye Gönül Erden

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