Eski SES Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında önceki dönem Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi.
KESK'e bağlı SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugün 5'inci duruşması görüldü.
Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden ile 6 tutuksuz sanık, avukatlar ve sendika üyeleri katıldı.
Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu okuduktan sonra, sanıklara söz verdi. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.
ERDEN'E TAHLİYE
Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in tahliyesine, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı