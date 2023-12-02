Eski sevgilisinin kapısına silahla dayandı... Serbest bırakıldı!
İzmit'te eski sevgilisi K.Y. (26) isimli kadının kapısına silahla dayanan, KADES ihbarıyla yakalanıp gözaltına alınan Ç.C. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmit'in Akpınar Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde K.Y., daha önce kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ç.C.'yi, evine girmeye çalışırken görüp Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi. Ç.C. eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanıp gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. dün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. C.Ç., çıkarıldığı mahkemece K.Y’nin ikamet adresine ve işyerine gitmesinin yasaklanmasına karar verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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