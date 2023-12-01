Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:44

Cerrah Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde, saat 15.00 sıralarında 2 tır sürücüsü Zekayi K.(43) ve Vural E.(51) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirini darbederken Vural E. tüfekle Zekayi K.’ya ateş etti. O sırada kavgayı görüp gelen Zekayi K.’nın ağabeyi İbrahim K.(50), öfkelenerek Vural E.’yi yumruk ve tekmelerle darbetti.

Silahlı kavga sonucu yaralanan Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kavgaya karışan İbrahim K.’yı gözaltına aldı.