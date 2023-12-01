Karaman’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:03

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:05

Yeni Mahalle Marayolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, saat 13.30 sıralarında otomobille gelen 2 kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine araç içerisinden av tüfeğiyle ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi olduğu öğrenilen İ.S. (30), tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra geldikleri araçla kaçan ve kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı iş yerine karşı düzenlenen ikinci saldırı olayıyla ilgili daha önce 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Polis yaşanan silahlı saldırılarının ardından 5 tabanca ile bir tüfek ele geçirmişti.

Silahlı çatışma anlarının da güvenlik kameralarına yansıdığı ikinci olayda, yoldan geçen motosikletli kurye, koluna isabet eden kurşunla yaralanmıştı.