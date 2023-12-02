Adıyaman'da feci olay... Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 07:12
Adıyaman'da feci olay... Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı.

KURTARILAMADI

Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.


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