Eski Şırnak Üniversitesi rektörü Mehmet Emin Erkan’dan haberimize suç duyurusu: ‘Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yaptık’

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:26

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:26

Eski Şırnak Üniversitesi rektörü Mehmet Emin Erkan, 20 Mayıs 2022 tarihli ‘Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, kamu arazilerine el koydu’ başlıklı haberimiz hakkında suç duyurusundu bulundu.

Erkan, haberi yapan muhabirimiz Rengin Temoçin hakkında iftira, basın yoluyla asılsız haber yaparak hakaret suçu ve kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme ve yayma suçu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Gazetemizin muhabiri Temoçin ise suç duyurusuna ilişkin ifade verdi. İfadesinde, “Kesin ve şahsi ifadeler kullanılmadan haber kaynağımın bana ulaştırdığı bilgiler ve belgeler doğrultusunda halkın haber alma hakkına dayanarak kamu yararı olması nedeniyle haberi yaptım. Haber basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yapılmıştır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Erkan’ın avukatı ise suç duyurusunda habere ilişkin, “Müvekkilin hem eğitim camiasında hem de bölgedeki itibarını zedelemeye amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

