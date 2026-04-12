Eski TBMM başkanı ve kuruluş dönemi DYP Genel Başkanı Cindoruk yaşamını yitirdi: Siyasetin çınarına veda

Eski TBMM başkanı ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Cindoruk, aralık ayında oksijen satürasyonunun düşmesi sonrası hastanede tedavi görüyordu. Hukukçu ve siyasetçi Cindoruk, 1933 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlayan Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden1954 yılında mezun oldu ve 1955 yılında avukatlığa başladı.

Okulunu tamamlamasının ardından aktif siyasette de boy göstermeye başlayan Cindoruk, Demokrat Parti Gençlik Kolları’nda siyasi mücadeleye girdi. 1958’de DP’den ayrılarak Hürriyet Partisi kurucularının arasında yer aldı. 27 Mayıs askeri müdahalesi sonrası aralarında eski TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın da bulunduğu DP’li 18 milletvekilinin avukatlığını yapan Cindoruk, yargılama sürecinde Yüksek Adalet Divanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay Balmumcu Sıkıyönetim Cezaevi’nde tutuklu olarak kaldı. Hapis sonrası Adalet Partisi ve Demokratik Parti’de aktif görev alan Cindoruk, 12 Eylül darbesi ile siyasi mücadelenin kesintiye uğramasının ardından 1983 yılında kurulan Büyük Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

DÖRT YIL TBMM BAŞKANLIĞI

Ancak bu parti kuruluşundan yalnızca 15 gün sonra Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile kapatıldı. Aynı karar kapsamında Cindoruk, Zincirbozan Garnizonu’nda dört ay tutuklu kaldı. Yaşadıklarına karşı siyasi sahneden çekilmeyen Cindoruk, 14 Mayıs 1985’te Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi. Demirel’in siyasi yasağının bitmesi sonrası genel başkanlığı bırakan Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı yaptı. 17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü üzerine vekâleten devraldığı cumhurbaşkanlığı görevini 17 Mayıs 1993’e kadar sürdürdü. Çiller’in genel başkan olduğu dönemde DYP’den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi’ni kurdu. 1997’de Demokrat Türkiye Partisi, Mesut Yılmaz başbakanlığındaki koalisyon hükümetine katıldı ama Cindoruk hükümette görev almadı.

1999 genel seçimlerinde partisinin yüzde 0.58 alması üzerine genel başkanlıktan ayrıldı. 2009’da Demokrat Parti’nin 5. olağanüstü kongresinde genel başkan seçilen Cindoruk, DP ve ANAP’ın DP çatısında birleşiminde etkin rol oynadı. Ocak 2011’e kadar bu görevde kaldı. Cindoruk özellikle AKP sonrası merkez sağda yaşanan “cumhuriyetçi-siyasal İslamcı” ayrışmasında cumhuriyetçi kanatta kalan siyasetçilerden olmuş, iktidara yönelik önemli eleştirilerde bulunmuştu. Katıldığı son programlarda Türkiye’nin parlamenter demokrasiden vazgeçerek bir ara rejime geçtiğini belirten Cindoruk, “Türkiye’nin başında iki dert var: Siyasal İslamcılık ve siyasal Kürtçülük” ifadelerini kullanmıştı. Cindoruk, AKP’nin kendisini Demokrat Parti’nin devamı olarak konumlamasına da “AKP, DP’nin devamı değil karşıtıdır” sözleriyle tepki göstermişti.