Eski TSYD Ankara Şube Başkanı Metin Gören yaşamını yitirdi
Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanı Metin Gören tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, eski başkan Metin Gören'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ata, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TSYD Ankara Şubesi eski başkanlarımızdan Metin Gören tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Goren'e Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah Metin abim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Twitter
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