Eski TSYD Ankara Şube Başkanı Metin Gören yaşamını yitirdi

Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanı Metin Gören tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

12 Aralık 2021 Pazar, 10:57
Eski TSYD Ankara Şube Başkanı Metin Gören yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, eski başkan Metin Gören'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ata, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TSYD Ankara Şubesi eski başkanlarımızdan Metin Gören tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Goren'e Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı  cennet olsun inşallah Metin abim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Twitter


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler