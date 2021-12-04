TÜİK'in eski başkanı, Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasını yorumladı: "Hayır diyemezsiniz"
Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanlarından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin TÜİK'e alınmaması sonrası konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanması sonrası bilgi almak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'li isimlere dün kapılarını açmadı. Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, TÜİK'in internet sitesinde "Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" dendiğini söylese de, devlet kurumuna giremedi.
Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, yaşananları Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e yorumladı. Mevcut TÜİK yöneticilerinin bağımsız ve tarafsız isimler olmadığını ve talimatları yerine getirdiklerini belirten Aydemir, CHP liderinin onlardan randevu beklemesinin yanlış olduğunu söyledi.
"ASGARİ NEZAKET BİLE KABUL ETMEYİ GEREKTİRİR"
“Kemal Bey ne soracaktı? Alacağı cevaplar zaten belliydi. TÜİK yöneticilerine ‘bağımsız tarafsız şekilde çalışın, arkasındayız' mesajı verecekse anlamlı bir ziyaret olabilirdi" diyen Aydemir, şunları söyledi:
"Ben başkanlığımda kimseyi geri çevirmedim, gelip bilgi almak isteyen siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına hayır demedim. Denmesini de yanlış görüyorum.
'BU NEREYE KADAR GİDECEK?'
Sayın Yaşar Okuyan, başkanlığım sırasında heyetiyle birlikte benzer bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sen bu ülkenin istatistik kurumusun, Saray'ın değil. Bu nereye kadar gidecek. Hayır diyemezsiniz. Asgari nezaket bile bu ziyareti kabul etmeyi gerektirir.”
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