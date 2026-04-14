Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kim olduğu araştırılıyor. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da bulunduğu öğrenildi. Peki, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel'in oğlu kim?

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, 1970 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı ve 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1995 yılında yüksek lisansını bitirdi.

Meslek hayatına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak başladı. Üç yıllık staj sürecinde Adana-Ceyhan’da kaymakam refikliği yaptı, Elazığ-Maden’de teftiş stajını tamamladı. Ayrıca İngiltere’nin Brighton kentinde dil ve meslek eğitimi aldı, Kütahya-Simav’da kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra Ankara-Güdül, Gümüşhane-Köse, Kırklareli-Vize, Şanlıurfa-Birecik, Trabzon-Of, Konya-Seydişehir ve Balıkesir-Bandırma ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra Kadıköy Kaymakamı olarak da görev yaptı.

13 Haziran 2017 tarihli kararname ile Tunceli Valiliği görevine atandı. Bu görev süresince yürüttüğü sosyal projeler ve halkla kurduğu yakın iletişimle dikkat çekti. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev aldı.

TUNCAY SONEL OĞLU KİM?

Tuncay Sonel’in ailesi de kamuoyunda merak edilen konular arasında yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Sonel’in oğlunun adı Mustafa Türkay Sonel’dir.