Eski TÜRGEV başkanı Ergün’ün ‘akıl sağlığı’ tam bir bilmeceye dönüştü

01 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) eski başkanı Ahmet Ergün’ün aile içi büyü kavgasına anayasal suçlar bürosunun bakması ile ikinci eşi Sibel Ergün’le olan 20 milyon lira borçlandırma davaları Cumhuriyet’in haberiyle gündeme geldi.



Ergün’ün, vesayet davaları (kişilerin bir başkasının vesayeti altına alınması) kapsamında akıl sağlığına ilişkin çeşitli raporlar aldığı öğrenildi. Ergün’e, akıl sağlına ilişkin farklı hastane ve kurumlar tarafından 2016-2021 arasında yedi rapor verildiği ortaya çıktı. İlk rapor 21 Kasım 2016’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alındı. Ergün için “Akıl sağlığı tam ve yerinde” teşhisi konuldu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 27 Mayıs 2019’da, “Yatırılarak gözlemlenmesi gerekir” raporu verdi. Ergün’ün akıl sağlığına ilişkin bir ay sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi tarafından “Hafif demans, yasal danışman uygundur” raporu düzenlendi. 27 Aralık 2019’da Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden yeni bir rapor alındı. Bu raporda da “Hafif demans, yasal danışman uygundur” tanısı konuldu.

Bu rapordan sadece 20 gün sonra ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Semantik demans, kısıtlanması gerekir” raporu düzenlendi. Aynı hastane, 1.5 yıl sonra ise “Tanı netleştirilememiş” raporu verdi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ise 24 Eylül 2021 tarihinde “Demansiyel sendrom, kısıtlanması gerekir” dedi.