Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir canlı yayında söyledi: 'Kasetler var, ölürsem yayınlanacak'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 08:55

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 08:55

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili MHP'nin sessiz kalıp üstü kapalı açıklamalar yapması gündemin konuşulan başlıklarından biri oldu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı olan ve daha sonra CHP'ye geçen Alaattin Aldemir, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TELE1 canlı yayınında, "Cinayetteki mafya-siyaset-polis üçgeni nasıl işledi?" sorusuna Aldemir şu yanıtı verdi:

"Türkiye toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da 'Ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim' dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. burada psikolojik bir hareket çekiliyor. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, 'Davamıza zarar veriyorsun' diyor. Kardeşim ben davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor. Davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık..."

"2 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİM KASETLER VAR"

Aldemir, "Sayın Bahçeli, benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı'nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman" ifadelerini kullandı.