Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Şükrü Dağlı, yaşamını yitirdi
Yargıtay üyesi olarak bir süre görev yapan, Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi Ahmet Şükrü Dağlı (76), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Dağlı, Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
4 Şubat 1999'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve 2005 yılında emekliye ayrılan Ahmet Şükrü Dağlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Ankara'da yaşamını yitirdi. Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi olan Dağlı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Halit Dağlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Görev süresi içerisinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için verilen idam cezasını onayan Yargıtay heyetinde de yer alan Dağlı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama