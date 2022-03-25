Eski Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın: Sudan'daki hayali projeden vazgeçilmeli

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Eski Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, iktidarın Sudan’da tarım projesini değerlendirdi. Cumhuriyet’in Sudan’da tarım projesinin “hayal çıktığına” ilişkin manşetlerini anımsatan Günaydın, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde 37 milyon dönüm alanın ekilmediğine dikkat çekerek “Bu, iki Trakya büyüklüğünde alan anlamına geliyor” dedi.

Türk çiftçisinin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan Günaydın, şöyle konuştu: “Çiftçi, ekmekten vazgeçiyor. Biz henüz bu alanlara yönelik bir çözüm üretememişken Afrika’da arazi ekimine yönelik hayalci projelerin hiçbir karşılığı yok. Anlaşmalara rağmen bir metrekare alanın ekilemediği ortada. Yeni tarım bakanının da ‘Afrika’da araziler var, ekeceğiz’ demesi akla ziyan. Bir an evvel bu hayali projelerden vazgeçerek Türkiye’nin sorunlarını gerçekçi düzeyde saptama ve onlara etkin çözümler bulma görevi hükümete düşmektedir. AKP, iş bilmez yöneticiler elinde bu memleketi maalesef uçuruma doğru sürüyor.”