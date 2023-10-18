Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde intihar: 'Yönetim üstünü örtmeye çalışıyor'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları R.A’nın okulun yemekhanesinde yaşamını sonlandırması üzerine öğrencilerin yaşadığı sorunlara karşı eylem yaptı.

İletişim fakültesi önünde yapılan açıklamada, “Bir üniversite öğrencisini, borçları ve geçinemediği için canına kıyacak kadar çaresiz bırakan kapitalist sistemden, alacağımız bir gelecek var” denildi.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden hukuk öğrencisi İbrahim Demiryürek gazetemize yaptığı açıklamada, “Okul yönetimi arkadaşımızın intiharını karartmaya çalışıyor. Bu bir intihar değil, cinayet. Çaresizliğe itiliyoruz. Öfkeliyim. Arkadaşımıza temas edemediğimiz için de mahcup durumdayım” ifadelerini kullandı.

