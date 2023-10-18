Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde intihar: 'Yönetim üstünü örtmeye çalışıyor'
Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A., Yunus Emre Kampusu yemekhane binasında kendini asarak yaşamına son verdi. Cumhuriyet'e konuşan hukuk öğrencisi İbrahim Demiryürek, "Okul yönetimi arkadaşımızın intiharını karartmaya çalışıyor" dedi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları R.A’nın okulun yemekhanesinde yaşamını sonlandırması üzerine öğrencilerin yaşadığı sorunlara karşı eylem yaptı.
İletişim fakültesi önünde yapılan açıklamada, “Bir üniversite öğrencisini, borçları ve geçinemediği için canına kıyacak kadar çaresiz bırakan kapitalist sistemden, alacağımız bir gelecek var” denildi.
"BU BİR İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi’nden hukuk
öğrencisi İbrahim Demiryürek
gazetemize yaptığı açıklamada,
“Okul yönetimi arkadaşımızın
intiharını karartmaya
çalışıyor. Bu bir intihar değil,
cinayet. Çaresizliğe itiliyoruz.
Öfkeliyim. Arkadaşımıza temas
edemediğimiz için de mahcup
durumdayım” ifadelerini kullandı.
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