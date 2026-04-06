Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’in otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.