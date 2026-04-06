Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6.04.2026 00:14:00
İHA
Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’in otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

