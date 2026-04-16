Eskişehir'de barlar sokağında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Barların bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta gece 23.00 sıralarında sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa F. G. bıçakla 4 yerinden yaralanırken, 4 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Ekiplerin ilk müdahalesinin Mustafa F. G. ile darp sonucu yaralanan Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ile Emin Ç. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.