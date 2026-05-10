Eskişehir'de çocukların kavgasında kan aktı: 3 yaralı

10.05.2026 16:50:00
İHA
Eskişehir’de iddiaya göre ‘erkek arkadaş’ meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kız çocuğu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Güller Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta buluşan Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) arasında "erkek arkadaş" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı. Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı çocuklardan 2’si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, bıçaklı saldırıyı düzenleyen S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

