Eskişehir'de hayatını kaybeden 10 orman işçisinin ekip lideri: Yukarıya doğru kaçmaya çalışırken vefat etmişler

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangın dün sabah saatlerinde Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve beraberindeki ekibinin bulunduğu iş makinesi, alevlerin arasında kaldı. Acil koduyla hemen yardım çağrısı yapıldı, iş makinesine helikopterle su atıldı. Yangınla mücadele ekibi güçlükle kurtuldu.

Yangın, Afyonkarahisar yönünde ilerleyerek İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yaklaştı. Bunun üzerine bölgede önlemler artırıldı. Köy boşaltıldı. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Yangınlara müdahale ederken hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.