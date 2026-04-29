Eskişehir’de liseliye saldırı davasının ilk duruşmasında 4 sanığa tahliye

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki K.N.A.’yı darbederek çenesini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, haklarında 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanıklar Y.Z., A.L., O.G. ve E.İ.A., Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

"ÇENESİNİN NASIL KIRILDIĞINA ANLAM VEREMEDİK"

Duruşmada kendilerini savunan sanıklar, suçlamaları reddederek birbirini destekleyen şu ifadeleri kullandı:

“Y.Z. ile K.N.A. okul önünde konuşurken aralarında bir tartışma ve ardından kavga başladı. Olay anında kimseye vurmadım; arkadaşlarım da oradaydı fakat onların müdahale edip etmediğini görmedim. Kalabalık bir ortamdı ve sonradan polis olduğunu anladığımız sivil şahıslar duruma müdahale etti. K.N.A.’nın çenesinin nasıl kırıldığına veya yaralanmanın nasıl gerçekleştiğine dair bir fikrim yok. Olay esnasında kendimde veya bir başkasında muşta, demir ya da sopa gibi herhangi bir delici/kesici alet görmedim.”

"KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM"

Sanık Y.Z. ise tartışma sırasında yumruk savurduğunu ancak isabet ettiremediğini öne sürerek kendisini şöyle savundu:

“K.N.A. spor salonunda bana top attı. Top başıma isabet etti. Yeniden yapınca uyardım ama herhangi bir tartışma kavga olmadı. Öğlen yemek için okuldan çıktık. Diğer arkadaşlarımda kaldırımdayken K.N.A. ile karşılaştım. Kendisiyle konuşmak istedim, bana küfredince o sinirle yumruk savurdum ancak isabet ettiremedim. Sonrasında başkaları da vurdu ama kimin vurduğunu bilmiyorum. Olay sırasında ben K.N.A.’ya hiç vurmadım. Özellikle yumruk vurarak çene kıracak gücüm ve becerim yoktur.”

"AĞZIMI AÇMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

Mahkemede yaşadıklarını anlatan K.N.A. ise Y.Z. ve diğer sanıkların kendisine yumrukla saldırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Beden dersinde spor salonundaydık. Arkadaşlarla otururken yanıma top geldi. Ben de alıp oynayan Y.Z.’ye attım. Fakat kendisi tutamadığı gibi omzuna isabet etti. Buna kızmış olacak ki oradan aldığı basketbol topunu üzerime attı. Ben de karşılık vermedim, herhangi bir tartışma, kavga olayı olmadan ayrıldık. Okul çıkışında Y.Z. yanıma gelip konuşmak istediğini söyledi. Bana küfürlü konuştu ama ben karşılık vermedim. Bana yumruk savurdu ve çene kısmıma isabet etti. Daha sonra Y.Z. ve diğer arkadaşları da yumruk vurdular. Hatta A.L.’nin elinde parlak metal bir şey vardı. Olay nedeniyle çenem de 2 yerde kırık oluştu. Omurilik de zedelenme oluştu, tedavilerim halen devam ediyor. Ağzımı açmakta zorluk çekiyorum, çenemi tam olarak kullanamıyorum."

DÖRT SANIK DA İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Mahkeme, savunmaların ardından tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından K.N.A. ve ailesinin avukatı Muhammet Şirvan, aynı zamanda mağdur çocuğun yeğeni olduğu belirterek, "8 yıllık meslek hayatımda başıma böyle bir şey geleceğini düşünmezdim. Çok insanları savunduk, çok insanları suçlu, suçsuz, savunma hakkının kutsal olduğuna inanarak savunduk ama bu mağduriyetin başımıza geleceğini düşünmezdik." dedi.

"AİLE OLARAK NELER YAŞADIK BİZ BİLİYORUZ"

Yeğeni ve müvekkili olan 17 yaşındaki K.N.A.'nın zorbalığa maruz kaldığını belirten Şirvan, "Sonucunda geçirdiğimiz tedavileri, yaşadığımız şeyleri biz biliyoruz. Sıvıyla beslendik, günlerce eziyetler çektik aile olarak. Aile olarak neler yaşadık biz biliyoruz. Sonunda bir 3 aylık tutukluluk neticesinde tahliye kararıyla karşı karşıyayız. Tahliye olmaları iyi bir şey mi? Vicdanen sorarsanız, evet tahliye olmaları güzel. Çünkü bunlar çocuk, gelecekleri var ama eğitim ailede başlar." şeklinde konuştu.

SANIKLARIN YAKINLARI: "ADALET YERİNİ BULDU"

Baba Cahit A. ise tahliye kararından memnun olmadıklarını kaydederek, örnek teşkil edecek bir karar verilmesi gerektiğini söyledi.Haklarında tahliye kararı verilen sanık çocukların yakınları ise duruşmanın ardından, ‘Adalet yerini buldu’ diye bağırdı.

İki taraf arasında tartışma yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi K.N.A., 3 Şubat'ta sınıf arkadaşı Y.Z. (18) ile beden eğitimi dersinde ‘top atma’ meselesi nedeniyle tartıştı.

Y.Z., K.N.A’yı konuşmak istediğini söyleyerek okul önüne çağırdı. Y.Z. ve yanındaki üst sınıftan arkadaşları A.L. (18), O.G. (18) ile E.İ.A. (18), okuldan çıkan K.N.A.’ya saldırdı. Bu sırada bölgedeki polisler olaya müdahale etti.

Yaralanan K.N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Lise öğrencisi K.N.A.’nın çenesi ve omuriliğinin kırıldığı tespit edildi. K.N.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken, başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli öğrenciler, Y.Z., A.L., O.G. ve E.İ.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli, bu kez tutuklandı.