Eskişehir'de operasyon: Yasadışı bahis şüphelileri adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlattığı yasa dışı bahis oynama, oynatma ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler için önceki gün operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda Eskişehir ve Antalya'da 16 şüphelinin evine eş zamanlı baskın yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyal ile banka kartlarına el konuldu. İncelemede; şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2,3 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 16 şüpheliden 14'ü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin cezaevinde, diğerinin ise işlemlerinin gözaltına alındığı Antalya'da yapılacağı kaydedildi. Soruşturma sürüyor