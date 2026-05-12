Eskişehir’de personele yazı gönderildiği bildirildi: Demiryollarında lojman krizi!

CHP’li Çakırözer, Türkiye’nin en köklü raylı sistemler şirketlerinden TÜLOMSAŞ kapatılıp, Ankara’da kurulan TÜRASAŞ’a bağlı bölgesel bir fabrika konumuna indirgendiğini, şimdi de çalışanların lojmanlarına göz dikildiğini söyledi. Kurumda yıllardır çalışan personele “lojmanları boşaltın” yazısı gönderildiğini belirten Çakırözer, “Amaç belli: liyakatli asil personeli bezdirip, yerlerine vekaleten atanan isimleri lojmanlara yerleştirecekler. Bu yapılan devlet geleneğine de barınma hakkına da sığmaz. Bu hukuksuz yönerge derhal iptal edilmelidir” dedi. TÜRASAŞ bünyesinde yayımlanan Kamu Konutları Yönergesi’nin kurumda tepkiye yol açtığını belirten Çakırözer, 23 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde görev tahsisli konutlarda oturan şefler ve idari personelin “kadro dışı” bırakılarak lojmanları boşaltmaya zorlandıklarını kaydetti.

KİMLERE VERİLECEK?

Kurumun yönergesiyle çok sayıda “asil personelin” görev tahsisli konut hakkının elinden alınmaya çalışıldığını belirten Çakırözer, boşaltılan lojmanların kimlere verileceğinin de tartışmalara neden olduğuna dikkat çekti. Çakırözer, kurum çalışanlarının, lojmanlardan çıkarılan “asil personelin” yerine belirli görevleri “vekaleten” yürüten ve “yönetime yakın olduğu iddia edilen” kişilerin yerleştirileceğini ileri sürdüklerine dikkat çekti. Mevzuata göre göreve bağlı lojman tahsislerinde liyakat ve kadro durumunun esas alınması gerektiğine işaret eden Çakırözer, Kamu Konutları Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre de konutların ancak “kadro ve görev unvanlarına” tahsis edilebildiğini vurguladı.

‘YASAYA AYKIRI’ İDDİASI

TÜRASAŞ yönetiminin ise yayınladığı yönerge ile “birim bazlı” yeni listeler oluşturarak, “vekaleten” yöneticilik görevinde bulunan isimlere lojman tahsisi yapmayı planladığını belirten Çakırözer, lojmanlara “vekil” isimlerin yerleştirilmesinin üst hukuk normu olan Kamu Konutları Yönetmeliği ve Kamu Konutları Kanunu’na aykırılık oluşturduğunu, Sayıştay ve Danıştay kararlarıyla da çeliştiğini kaydetti.

2 AY SÜRE

TÜRASAŞ yönetiminin Eskişehir’deki 146 lojmanda kalan personele lojmanlarını boşaltma ya da yeniden başvuru yaparak yeni yönergeye göre sıraya girme şartı getirdiğine işaret eden Çakırözer, lojmanda kalan ve yeniden sıraya girmeye zorlanan personelin konut tahsisi yapılmazsa 2 ay içinde lojmanını boşaltmak zorunda olduklarına dikkat çekti.

SORU İŞARETİ YARATIYOR

Çakırözer, yayınlanan yönergenin ek cetvelinde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde 146 adet lojman bulunduğu; bu lojmanların 126 adedinin görev tahsisli, 10 adedinin ise sıra tahsisli olacak şekilde dağıtımının yapıldığını bildirdi. Ankara’daki TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü için Eskişehir’de 2 lojman tahsis edilmesinin soru işareti yarattığını belirten Çakırözer, yine yönergede, ihtiyaç halinde ilgili makamlardan izin alınarak lojman kiralanması için de düzenleme yapıldığını da belirtti.

‘DERHAL İPTAL EDİN’

CHP’li Çakırözer, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ndeki lojman krizine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Çakırözer, şu çağrıyı yaptı:

“Eskişehir bu ülkenin demiryolu hafızasıdır. Bu şehir sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda yılların birikimini taşıyan emekçilerin evidir. Önce Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından TÜLOMSAŞ’ımızı yok ettiler, bölgesel bir fabrika konumuna indirgediler. Şimdi de hukuka aykırı bir yönergeyle o kuruma emeğini vermiş personeli lojmanından çıkarıyorlar. Üstelik bunu yaparken açık mevzuat hükümlerini yok sayıyorlar. Kamu konutları açıkça ‘unvana göre tahsis edilir’ denilirken, o kurumun yükünü çeken insanların yerlerine hangi kriterlere göre kimlerin yerleştirileceği belirsizdir. Bu hukuksuz düzenleme derhal geri çekilmelidir. Mevzuata aykırı yapılması planlanan tüm lojman tahsisleri derhal iptal edilmelidir. Mağdur edilen personelin hakları iade edilmelidir.”