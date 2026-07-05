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Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

5.07.2026 00:35:00
Güncellenme:
AA
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Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yaklaşık 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Büyükdere Mahallesi Dinçtürk Sokak'ta oturan Yaşar Ateş'ten (63) yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ateş'i hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ateş'in ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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