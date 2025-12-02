Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi can vermişti: 'Takipsizlik' kararına tepki!

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan ve 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Karara tepki gösteren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri adliye binası önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de destek verdi.

Platform adına basın açıklamasını yapan avukat Mert Yedek şunları kaydetti:

"Söz konusu yangının ardından başlatılan soruşturmada, sorumluların tespit edilmesi iddiasıyla açılan dosyada Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmesini öfke ile öğrenmiş bulunuyoruz. Takipsizlik kararı verilmesine gerekçe ise yangının çıkışına sebep olan vakıanın tespit edilememesi olmuştur. Savcılık makamı sadece yangının çıkış nedeninde kusur araştırması yapmıştır. Yangın gerçekleştikten sonra ihmallerle 10 canımızı yitirdiğimiz arkadaşlarımızın ölümüne neden olanlar soruşturmaya dahil bile edilmemiştir."

"AĞIR KUSURU BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarına dikkat çeken Yedek, "Soruşturma sürecinin bütününde kamu görevlilerinin tümüyle yangın olayının büyümesi, ölüm ve yaralanmaların meydana gelmesi ile ilgili kusur ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Hatta bir bilirkişi marifetiyle böyle bir ihmalin olabileceği ihtimali bile değerlendirmeye alınmamıştır. Sorumlular yargı eliyle açıkça aklanmaktadır. Bu nedenle, bugün Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerince ilgili ağır kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmak için buradayız" diye konuştu.

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AĞIR İHMALİ BULUNMAKTADIR"

"Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararı açıkça yaşam hakkı ihlalidir" diyen Yedek, "Soruşturmanın yürütülmesinde asıl yetkili olan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve davet ediyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın failinin bulunması ve adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir. Her yaz ülke gündemine oturan orman yangınlarına müdahale edilememesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün ağır ihmali bulunmaktadır. Dolayısı ile gerçek sorumlular bellidir. Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Genel Müdürü’nü istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYU TEPKİSİ YOK ZANNEDİLEREK BU OLAYLARIN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği heyetinin üzerinde durduğu, sorguladığı, bakılsın, incelensin, açıklığa kavuşturulsun dediği hiçbir husus, Afyonkarahisar'da yürütülen savcılık tarafından sorgulanmamış bile. Bizim talebimiz hem acılı ailelerin vicdanına hem Eskişehirlilerin hem de aslında tüm ülkenin vicdanına sığmayan bu takipsizlik kararının bozulması ve gerçek anlamda bir soruşturma yapılması gereklidir. Kamuoyu tepkisi yok zannedilerek bu olayların kapatılması kabul edilemez. Aileler sessiz kalabilir, anlayışla karşılıyoruz ama bizler sessiz kalmayacağız."